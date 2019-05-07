В попытке преодолеть раскол. Папа Римский завершил "балканское паломничество"

Папа Римский Франциск завершил четвертую с начала этого года и 29-ю с момента избрания на папский престол в 2013 году апостольскую поездку. Глава Римско-католической церкви побывал в Болгарии и Северной Македонии. Он стал первым в истории понтификом, посетившим бывшую югославскую республику.

В обеих странах католики составляют не более 1% населения. Однако на католические службы во главе с папой в Софии собрались около 12 тыс. человек, в городе Раковски, который называют "католическим центром" православной Болгарии, - 10 тыс. верующих, а на центральной площади в Скопье - 15 тыс. человек.

Программа визитов проходила по заведенному порядку и включала экуменическую и межрелигиозную составляющую, встречи с католической общиной и духовенством, беседы с молодыми людьми, представляющими разные конфессии. В Софии Франциск посетил благотворительный центр приема мигрантов, затронув таким образом одну из наиболее важных для него тем - беженцев.

Сложности диалога

Визит предстоятеля Римско-католической церкви состоялся по приглашению высшего руководства обоих государств и католических епископов. В Болгарии местная православная церковь не стала препятствовать приезду папы. 17 лет назад, в 2002 году, республику посещал Иоанн Павел II. Тогда его встречали как "освободителя от коммунизма", и интерес со стороны людей был гораздо заметнее.

Святой синод Болгарской православной церкви (БПЦ) согласился принять папу, который встретился с патриархом Неофитом в Синодальной палате. Франциск также смог посетить патриарший собор Александра Невского, где он в одиночестве помолился иконам святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Однако сразу было заявлено, что "ни в какой форме невозможно общее богослужение или молитвенное обращение". Представители БПЦ отказались от участия в мероприятиях папской программы.

Особенно в глаза наблюдателей бросилось то, что никто из БПЦ не пришел на межрелигиозную встречу во имя мира. Такая достаточно символичная форма экуменического и межрелигиозного диалога уже применялась в разных странах. Подобные мероприятия проводились во время поездки в государства Балтии (сентябрь 2018 года), где католики также не являются превалирующей религиозной группой. В Ватикане сразу предупредили, что участие БПЦ не было предусмотрено.

"Братские объятия"

С Неофитом папа обменялся приветственными речами. Достаточно формальной встрече предшествовал обмен "братскими объятиями". Франциск также приложился к медальону на груди у патриарха, преклонив перед ним голову. Неофит назвал "желание папы навестить Священный синод выражением уважения БПЦ".

"Мы стараемся, насколько это возможно, следить за вашими деяниями мы радуемся, когда слышим ваши сильные слова в защиту христианских корней Европы и предупреждения об опасностях, осуждения физических преследований христиан. В этом мы полностью разделяем все подходы", - сказал Неофит.

При этом он подчеркнул, что "священная лодка Святой универсальной апостольской церкви управляется самим Иисусом Христом". "И в нынешние неспокойные времена наша святая обязанность оберегать ее. В болгарской столице Софии, которая носит название мудрости божьей, мы всегда молились за единство мира Христова, потому что единые христиане будут всегда сильнее", - сказал патриарх, вспомнив слова сожаления Иоанна Павла II об утрате единства церкви.

О взаимопонимании Римско-католической и православных церквей обмолвился на обратном пути на пресс-конференции на борту самолета и папа Франциск. "Могу сказать, что мы братья, потому что мы не можем поклоняться Святой троице, не соединив руки. И в этом убежден не только я, но и патриархи. Все. И это важно", - отметил понтифик.

Страх перед Антихристом

Свидетельством непростого диалога стали заявления видного представителя БПЦ митрополита Пловдивского Николая. В день, когда папа провел мессу в приходе Раковски недалеко от Пловдива, иерарх во время праздничной службы по случаю отмечаемого в Болгарии 6 мая дня Святого Георгия сказал, что "папа собирает церкви вокруг Рима, чтобы открыть двери и встретить Антихриста".

Этот эпизод получил широкую огласку в местных СМИ. Митрополит, которого некоторые видят будущим патриархом Болгарским, пояснил, что в БПЦ Папа Римский рассматривается как глава государства Ватикан и "никто не может заставить молиться вместе с ним". Одновременно стало известно, что синод БПЦ не единодушно проголосовал за отказ от участия в папских мероприятиях и есть иерархи, которые не поддерживают "линию на отчуждение".

Запутанный балканский клубок

В Северной Македонии, как и ожидалось, никаких контактов с представителями местной православной церкви не было. К дому-мемориалу матери Терезы (1910-1997), где понтифик поклонился католической святой (им же канонизированной в 2016 году), пришли представители разных церквей, включая Македонскую православную церковь (неканоническую и никем не признанную, но поддерживаемую светской властью), которую представлял ее предстоятель архиепископ Охридский и Македонский и митрополит Скопский Стефан.

Наряду с ним, как сообщила служба печати Святого престола, были представители исламской и еврейской общин, а также пастор евангелистской церкви. Никаких взаимных приветствий, рукопожатий и контактов с папой не было. "Папа не будет никак затрагивать интересы Сербской православной церкви [автономной частью которой исторически является Православная Охридская епископия в Северной Македонии], поскольку стремится поддерживать с ней хорошие отношения", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС источник в ватиканской делегации.

"Еще Иоанн Павел II мечтал посетить Сербию, - напомнил собеседник агентства. - Надеется на это и Франциск. Но, если в стремлении польского понтифика были и личные амбиции, нынешний папа руководствуется только интересами установления диалога и совместной работы [с православными церквями], и ради этого готов преклонять голову".

Экуменический и межрелигиозный диалог Франциска

Ватикан традиционно не вмешивается во внутренние дела православных церквей. Нынешний понтифик стремится преодолеть или, точнее, оставить позади разногласия во имя совместной работы над решением общих задач: сохранения христианских ценностей и защиты христиан от преследований и насилия.

Франциск встречается с православными иерархами, среди которых были патриарх Болгарский Неофит, католикос-патриарх всея Грузии Илия II, Константинопольский патриарх Варфоломей, коптский патриарх Тавадрос II. Историческая встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом прошла на Кубе в феврале 2016 года.

Франциск регулярно совершает поездки и в мусульманские страны, где ведет диалог с представителями ислама. В феврале понтифик и верховный имам крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" шейх Ахмед ат-Тейиб подписали в Абу-Даби совместную декларацию, взяв на себя обязательство продвигать культуру диалога и бороться с любой формой экстремизма.

Вера Щербакова