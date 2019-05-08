Международная речная навигация открылась между Хабаровском и Фуюанем

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Речная навигация открылась в среду на международном маршруте Хабаровск - Фуюань (КНР). Об этом сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края.

"Речная навигация открылась сегодня, в Фуюань из Хабаровска отправились первые два теплохода", - сказал представитель ведомства.

В нынешнем году из-за низкого уровня воды в Амуре открытие пункта пропуска "Хабаровск" задержалось, проводились дноуглубительные работы на береговой линии. В начале недели были подключены системы водо- и электроснабжения, линий связи, необходимых для работы контрольных служб, которые оформляют прибытие и отправку судов и туристов.

"У хабаровчан появилась возможность в праздничный день посетить соседний Фуюань, как и у китайских туристов встретить День Победы в городе воинской славы Хабаровске", - говорится в тексте, размещенном на сайте краевого правительства.

В 2018 году через пункт пропуска в Хабаровске за сезон международной речной навигации в Фуюань выехало более 47,3 тысячи человек. Зимой между двумя городами действует воздушное сообщение.