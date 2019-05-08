Центр по примирению провел в Алеппо акцию "Георгиевская ленточка"

АЛЕППО /Сирия/, 8 мая. /ТАСС/. Международная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная ко Дню Победы, прошла в городе Алеппо. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Руслан Воронин, по словам которого ленты доставил гуманитарный конвой.

"Акция приурочена к предстоящему Дню Победы, поэтому раздаем в ходе акции георгиевские ленточки. Люди рады нашему прибытию. С теплотой к нам относятся. Получают продуктовые наборы и георгиевские ленточки", - рассказал Воронин.

В Сирии со 2 по 9 мая также проводится акция "Бессмертный полк". В этом году она охватывает шесть городов: Тартус, Эс-Сувейду, Хомс, Латакию, Алеппо и Дамаск. Между тем, как ранее предупредили представители русской общины Алеппо, из-за обострения обстановки в городе проведение шествия остается под вопросом.