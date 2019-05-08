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День Победы - 2019

Трансляцию шествия "Бессмертного полка" в Москве можно будет посмотреть онлайн

Оно начнется в 15:00

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию с городских видеокамер шествия "Бессмертный полк" в Москве на портале мэра и через городской сервис онлайн-трансляций "Окно в город", сообщается в среду на портале мэра и правительства города.

"На mos.ru и портале "Окно в город" можно будет посмотреть трансляцию шествия "Бессмертного полка", которое начнется 9 мая в 15:00 мск. Ее будут вести с городских камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Традиционная ежегодная трансляция будет вестись с камер, расположенных на Ленинградском проспекте, на улицах Лесной, 1-й Тверской-Ямской и Тверской, а также на Триумфальной и Манежной площадях.

В столице 9 мая главными событиями станут парад Победы на Красной площади и шествие "Бессмертного полка". Праздничные салюты и фейерверки запустят с 34 городских площадок.

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