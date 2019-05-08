Инклюзивный центр в Сочи подготовит сопровождение детей-аутистов в школе в 2019 году

СОЧИ, 8 мая. /ТАСС/. Центр инклюзивного развития "Включи" в Сочи до конца 2019 года на средства президентского гранта подготовит для сопровождения детей с аутизмом в общеобразовательных школах пять новых тьюторов, также проведет обучение учителей в школах и родителей особенных детей. Об этом рассказала ТАСС автор проекта, президент автономной некоммерческой организации центр инклюзивного развития "Включи" Надежда Назарова.

В 2016 году в Сочи появился центр инклюзивного развития "Включи", который за это время запустил программу инклюзивного образования в двух общеобразовательных школах города. В ноябре 2018 года центр выиграл президентский грант в размере почти 2,4 млн рублей с проектом "ВКЛЮЧаемся в класс", цель которого - создание системы сопровождения детей с аутизмом в сочинских школах.

"В течение года надо подготовить новых тьюторов (педагоги-воспитатели, которые сопровождают детей с аутизмом) и повысить квалификацию уже имеющихся в проекте - не менее пяти специалистов. Также необходимо подготовить учителей общеобразовательных школ к работе с особенными детьми, провести обучающие семинары для родителей детей с аутизмом, которые собираются в школу в сентябре 2019 года. И, конечно, подготовить самих детей к школе: обучить навыкам взаимодействия с другими детьми, соблюдения правил поведения на уроках и переменах", - рассказала Назарова.

С начала освоения гранта "Включи" подготовил одного нового тьютора, еще трое уже работающих специалистов повысили квалификацию на курсах в Москве. В планах центра - через год добавить в проект по одной школе в Адлерском и Центральном районах города.

"В Краснодарском крае таких проектов, как наш, нет. Есть автономный ресурсный класс в Адыгее, там дети не выходят в общие классы. В Краснодаре есть, но это редкие случаи. Желающих попасть в общеобразовательные школы много, но процесс пока тормозится возможностями учреждений принять новых особенных детей, найти подходящую школу до сих пор остается проблемой из-за нехватки тьюторов", - сказала Назарова.

По информации управления образования города, сейчас в Сочи проживает около 1 тыс. детей с ментальными особенностями развития. В целом по городу на инклюзивном обучении в школах находятся 498 человек, из них 46 детей - с аутизмом. Полтора года назад проект стартовал в одном детском саду.