Отбор волонтеров для очистки острова Вилькицкого в Карском море начался на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Прием заявок на участие в экологической экспедиции по очистке острова Вилькицкого в Карском море начался на Ямале. Заявочная кампания для волонтеров продлится до 22 мая, сообщила в среду пресс-служба департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Объявлен старт заявочной кампании на участие в экологической экспедиции на остров Вилькицкого. Отбор добровольцев проводит Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика". Заявки на участие принимаются до 22 мая на официальном сайте организации", - говорится в сообщении.

По словам председателя "Зеленой Арктики" Евгения Рожковского, отбирать волонтеров будут в два этапа: сначала кандидатам предложат пройти тест, а набравших наибольшее количество баллов пригласят на тренировочные сборы на Полярном Урале с 5 по 10 июля. "Основная задача сборов - подготовить команду для плодотворной работы и совместного комфортного проживания в суровых условиях", - приводятся слова Рожковского в сообщении.

Отмечается, что очисткой острова займутся 30 человек: ученые-экологи, специалисты МЧС, а также волонтеры. "В прошлые сезоны очищены прибрежная часть острова и район метеостанции. В этом году мы выдвинемся в сторону заброшенной военной части", - процитировала пресс-служба Рожковского.

Ликвидация накопленного экологического ущерба на острове Вилькицкого началась в июле 2017 года. На сегодняшний день на острове было проведено две экспедиции, в 2017 и 2018 годах. Волонтеры расчистили 10 га в районе метеостанции, а также 20 га прилегающей территории бывшей войсковой части и всю береговую линию острова, собрав 129 т металла.

Остров Вилькицкого является необитаемым, расположен в восточной части Карского моря между Обской губой и Енисейским заливом. На острове с 1954 года функционировала метеорологическая станция.