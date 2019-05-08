Ветераны Волгоградской области предложили губернатору Бочарову выдвинуться на второй срок

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны во время встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым предложили ему выдвинуться на второй срок на выборах главы региона 8 сентября, сообщила пресс-служба администрации области.

"У нас, у всех ветеранов, сейчас только одно пожелание: чтобы Андрей Иванович дал свое согласие баллотироваться на новый срок в должности губернатора Волгоградской области на предстоящих выборах", - цитирует пресс-служба ветерана Евгения Рогова.

Бочаров поблагодарил ветеранов за поддержку и доверие.

7 мая секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия поддержит Бочарова в случае выдвижения его кандидатуры на новый срок.

Бочаров был назначен врио губернатора 2 апреля 2014 года вместо ушедшего с поста по собственному желанию Сергея Боженова. В том же году Бочаров победил на выборах главы региона, набрав 88,63% голосов избирателей.

В единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.