Сотрудники Росгвардии записали воспоминания ветеранов о войне в рамках акции "Лица Победы"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Росгвардия проводит всероссийскую акцию "Лица Победы. Летопись подвига", в рамках которой были записаны воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"В преддверии Дня Победы Росгвардия проводит уникальную патриотическую акцию "Лица Победы. Летопись подвига". Для сохранения памяти о подвиге фронтовиков, тружеников тыла, детей войны военнослужащие и сотрудники Росгвардии встретились с участниками Великой Отечественной войны во всех уголках Российской Федерации и записали их воспоминания", - рассказал Грибакин.

Также росгвардейцы ведут поиски и восстанавливают архивные съемки участников войны и тружеников тыла.

Грибакин уточнил, что цикл видеороликов с рассказами ветеранов Великой Отечественной войны размещен на официальном сайте Росгвардии и социальных сетях. "Проект Росгвардии "Лица Победы. Летопись подвига" станет первым шагом к созданию электронной книги воспоминаний фронтового поколения как важнейшего источника исторической правды о Великой Отечественной войне", рассказал представитель ведомства.

Он сообщил, что в Росгвардии действуют 429 общественных организаций ветеранов войск правопорядка общей численностью около 50 тыс. человек, 549 из них являются участниками Великой Отечественной войны, более 15 тыс. - участниками боевых действий.