Лавров: Москва не делит победу во Второй мировой войне на свою и чужую

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия высоко ценит вклад всех государств в победу над нацистами во Второй мировой войне. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии возложения венков к памятной доске ветеранов МИД в вестибюле Высотного административного здания.

"Обращаюсь со словами поздравления в связи со святым праздником, Днем Победы, который мы отмечаем уже в 74-й раз, - сказал глава российского дипведомства. - Война была страшной, понадобилось беспримерное мужество антифашистов, прежде всего народов СССР, чтобы сломать хребет гитлеровской коричневой чуме. Свой вклад в разгром фашистов внесли и наши сотрудники, чьи имена увековечены в этом зале".

"Мы не делим победу на свою и чужую. Ценим вклад всех государств, всех народов, всех партизанских движений в нашу общую победу и исходим из того, что иначе и быть не может, - подчеркнул Лавров. - Коллективными усилиями и сегодня добиваемся того, чтобы никогда не повторились ужасы Второй мировой войны".

Министр обратил внимание на звучащие из-за рубежа заявления о том, что внимание России к памятным датам Великой Отечественной войны нацелено исключительно на милитаризацию общества. "Понимаю, что некоторым странам хотелось бы поскорее забыть о той роли, которую они сыграли в годы подготовки ко Второй мировой войне, - отметил глава МИД РФ. - Но пытаться обвинять нас в милитаризации общественного сознания я считаю просто неприличным".

Лавров констатировал, что Москва делает все, чтобы "ни нынешнее, ни будущие поколения никогда не забывали ужасов войны и не допустили повторения ничего подобного".