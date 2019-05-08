Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о павших в войнах и погибших в терактах

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая. /ТАСС/. Поминальная сирена прозвучала в среду в Израиле в 11:00 (время совпадает с московским), призывая граждан почтить память павших в войнах за еврейское государство и погибших в результате терактов. В стране на две минуты полностью остановился транспорт, многие водители и пассажиры вышли из машин и встали около них, опустив головы.

Сразу вслед за сиреной по всей стране начались траурные церемонии на военных кладбищах и у мемориалов. Главные мероприятия с участием первых лиц государства проводятся в Иерусалиме на горе Герцля. В учебных заведениях и общественных организациях по всему Израилю проходят поминальные мероприятия и патриотические акции. После захода солнца во вторник в Израиле на сутки были закрыты все увеселительные заведения, включая кафе и рестораны, а теле- и радиоканалы убрали из своего эфира все развлекательные передачи.

Начало Дню памяти павших в войнах за Израиль и жертв терактов положил во вторник вечером траурный митинг на территории иерусалимского мемориала "Яд-Лебаним" с участием премьер-министра и министра обороны страны Биньямина Нетаньяху. "Благодаря нашим сыновьям и дочерям, нашим павшим близким, память о которых горит в наших душах, наши жизни сохранены и наша страна существует", - сказал премьер на церемонии. В 20:00 во вторник прозвучала первая поминальная сирена продолжительностью в одну минуту, после чего на площади у Стены плача в Старом городе Иерусалима прошла государственная церемония поминовения с участием родственников павших.

День памяти павших в войнах за Израиль и жертв терактов отмечается пятого числа месяца ияр иудейского календаря и предваряет главный государственный праздник Израиля - День независимости. Траур по погибшим в войнах и терактах служит тому, чтобы все жители страны осознали цену, заплаченную за обретение государственности. Памятные мероприятия завершатся в 20:00 в среду церемонией зажжения факелов в честь Дня независимости и 71-й годовщины еврейского государства. В соответствии с иудейской традицией дни отсчитываются от заката до заката.

Данные о погибших

Каждый год в Израиле в этот день публикуются данные обо всех погибших в войнах и конфликтах, включая членов подпольных организаций времен британского мандата, охранников поселений, солдат, полицейских и сотрудников спецслужб. Отсчет ведется с 1860 года, когда евреи, приехавшие из Европы, начали селиться вне стен Старого города в Иерусалиме.

На данный момент в списке погибших при исполнении числятся 23741 человек. Среди них танкист Захария Баумель, пропавший без вести 37 лет назад в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан, долина Бекаа). Российская Федерация оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего. 4 апреля в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля были переданы премьер-министру Биньямину Нетаньяху для погребения в тот же день на родной земле.

Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, ведется с момента провозглашения независимости Государства Израиль 71 год назад, сейчас в нем имена 3150 израильтян. Среди них четверо погибших в ходе последнего 48-часового раунда ракетных ударов по израильским городам из сектора Газа 4 и 5 мая.