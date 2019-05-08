Более 30 человек написали в Болгарии "Диктант Победы"

СОФИЯ, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Международная акция "Диктант Победы" в честь 74-й годовщины окончания Великой Отечественной войны прошла в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в болгарской столице. Проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов решили более 30 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

"Интересная акция с интересными вопросами, к сожалению, полноценно принять участие в "Диктанте Победы" не удалось, не решилась. 95 лет, которые мне исполнились, это все-таки возраст не для сдачи экзамена. Но мне было приятно участвовать в этом событии, устно отвечать на вопросы", - рассказала корреспонденту ТАСС фронтовая медицинская сестра Лидия Осипова, которая стала участником Великой Отечественной войны в 17 лет, добровольно пошла на работу в госпиталь, была ранена.

Сначала санитарка, а потом медицинская сестра, она закончила войну кавалером ордена Славы, была награждена медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Японией", "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" и другими.

"День Победы для меня самый яркий праздник, мы его всегда очень хорошо встречаем. Единственное, чего сейчас мне не хватает, так это сил и здоровья, меня расстраивает, что не смогу участвовать в акции "Бессмертный полк", которая пройдет в Софии 9 мая", - рассказала фронтовая медсестра.

"Диктант оказался для меня не слишком сложным. Для нас - жителей блокадного Ленинграда, история Великой Отечественной войны - это наша жизнь. Самым сложным, пожалуй, оказался вопрос о хронологии выпуска плакатов времен войны, а самым легким - о моем блокадном Ленинграде", - поделился впечатлениями от диктанта председатель Болгарского совета ветеранов ВОВ Игорь Завьялов. Он родился в Ленинграде за 22 дня до начала войны и провел там все блокадные дни.

"Пришел в РКИЦ проверить свои знания о войне, - рассказал болгарский ветеран труда, 78-летний Батьо Димитров. - Вопросы оказались легкими, мне понравилось. Я ровесник войны и помню, как русские солдаты ночевали в районе моей деревни Долна Рикса, угощали нас, детей, сахаром".

Все участники акции, среди которых было много болгарских граждан, написали тестовую работу из 20 вопросов об истории Великой Отечественной войны: о ключевых событиях, датах сражений, военных фильмах, литературных произведениях, гораздо быстрее контрольного времени в 45 минут. Результаты диктанта можно будет узнать 12 июня, они будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф. Победители "Диктанта Победы", проживающие за рубежом, смогут побывать в Москве на юбилейном военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.