Артиллеристы почтили память павших выстрелом из пушек на Мамаевом кургане в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Череда памятных и торжественных мероприятий началась в среду в городе-герое Волгограде, впервые на Мамаевом кургане прошла акция "Полуденный выстрел памяти", сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

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"Впервые на Мамаевом кургане накануне Дня Победы были установлены легендарные пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые ровно в 12:00 местного времени (11:00 мск) произвели залп холостыми зарядами в честь памяти павших героев. Эта акция получила название "Полуденный выстрел памяти", - рассказал офицер пресс-службы ЮВО.

Он уточнил, что и 9 мая, в День Великой Победы, на Мамаевом кургане вновь прозвучит артиллерийский залп памяти.

2 февраля этого года, когда в Волгограде отмечали 76-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве, одним из главных событий стала акция "Выстрел памяти" - на берегу Волги артиллеристы ЮВО произвели троекратный залп тремя орудиями ЗИС-3.