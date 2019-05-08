МЧС предупредило о дожде и усилении ветра в Москве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве в среду. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве 8 мая в течение дня облачно, дождь, местами гроза и порывы ветра до 13-18 м/с", - отметили в столичном главке.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют автовладельцам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать автомобиль вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.