Аллею памяти героев Великой Отечественной войны высадили в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с добровольцами высадили на территории аэропорта в Симферополе аллею из нескольких десятков деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом в среду сообщила пресс-служба аэропорта.

"Ветераны и сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте, представители национальных общин Крыма, Международного аэропорта Симферополь, общественного совета при Крымском ЛУ МВД России на транспорте и общественного движения "Зеленый полк" высадили аллею из нескольких десятков деревьев в память о героях Великой Отечественной войны, воевавших на полуострове", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на каждом саженце появится табличка с QR-кодом с информацией о ветеране и его жизни. Каждое высаженное дерево будет отображено на специальной карте проекта "Зеленый полк" в интернете.

"Акция "Зеленый полк" предусматривает создание одного из самых больших зеленых живых памятников воинской славы на территории Крыма и всей России", - добавили в пресс-службе, уточнив, что акция проводится впервые.