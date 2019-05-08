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РФ и Иран подписали протокол об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан

Прежде всего, речь идет о предпринимателях, сообщил глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Упрощение визового режима для граждан России и Ирана будет способствовать развитию взаимных контактов между людьми и двусторонних торгово-экономических связей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы подписали протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, - отметил он. - Конечно же, это будет способствовать развитию контактов между людьми".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
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