РФ и Иран подписали протокол об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Упрощение визового режима для граждан России и Ирана будет способствовать развитию взаимных контактов между людьми и двусторонних торгово-экономических связей. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы подписали протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций, - отметил он. - Конечно же, это будет способствовать развитию контактов между людьми".