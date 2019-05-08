Более 420 млн рублей пожертвовали на создание музея "Самбекские высоты" под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Общая сумма пожертвований в благотворительный Фонд поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области составляет более 420 млн рублей, сообщается на сайте фонда.

"Федеральный бюджет не финансирует этот проект, он народный. Перечисляют от десяти рублей до миллионов, многие пытаются оказать содействие, сбор средств продолжается. <...> Готовность объекта составляет 50%", - пояснила ТАСС министр культуры региона Анна Дмитриева.

На территории будущего музея будет создана интерактивная площадка с военной техникой, например, там планируют разместить боевой танк Т-34. Сотрудники Таганрогского государственного музея-заповедника, на чей баланс будет передан музейный комплекс после открытия, проводят экспедиции в регионе и собирают экспонаты. "Музейщики выезжают в районы, где посещают дома, подворья, встречаются с ветеранами, их семьями, набирают материалы, которые сразу же оцифровывают, так создается музейный фонд. Каждый может поделиться экспонатом", - пояснила министр.

По словам Дмитриевой, к открытию нового музейного комплекса будет приурочен гала-концерт с участием народных творческих коллективов области. "В 2019 году мы проводим в регионе Год народного творчества, впервые проводим Донской культурный марафон, который завершится в мае 2020 года. У нас будет более 70 областных фестивалей, более 230 муниципальных фестивалей, конкурсные мероприятия сначала пройдут в муниципалитетах, потом в районах, будут зональные смотры. Лучшие коллективы и народные умельцы будут представлены на гала-концерте", - отметила она.

Музейный комплекс общей площадью более 3 тыс. кв. м станет частью мемориала славы "Самбекские высоты", воздвигнутого в Неклиновском районе области в честь воинов 130-й и 416-й стрелковых дивизий. Сбор пожертвований начался с открытием благотворительного фонда в 2015 году, строительство объекта стартовало в мае 2018 года. Открытие запланировано на май 2020 года.

Комплекс строят в местах, где шли одни из самых тяжелых боев Великой Отечественной войны. На "Миус-фронте" погибло, пропало без вести и было ранено около 800 тыс. советских солдат.