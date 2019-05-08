В российских моногородах 9 мая запустят бесплатное такси для ветеранов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Проект социального такси, которым ветераны Великой Отечественной войны смогут пользоваться бесплатно, заработает в российских моногородах с 9 мая. На первом этапе к нему присоединятся 18 городов, сообщила в среду пресс-служба Фонда развития моногородов (Моногорода.рф).

"18 моногородов в преддверии Дня Победы присоединятся к проекту "Социальное такси". Его цель - организация бесплатного проезда для ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализуется Группой ВЭБ.РФ в лице фонда "Моногорода.рф" совместно с "Яндекс.Такси". Планируется, что до конца года его участниками станут 145 моногородов", - сказали в пресс-службе.

Как отметила глава фонда Ирина Макиева, бесплатным проездом смогут пользоваться ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. По данным организации, в 18 моногородах - участниках проекта проживают свыше 10 тыс. ветеранов. "Важно, что работать сервис будет не только в праздничные дни, проект рассчитан на год с возможностью продления", - сообщила Макиева на своей странице в Facebook.

В пресс-службе фонда добавили, что сейчас обсуждается возможность расширения проекта. В качестве возможных мер рассматривается введение специальных условий для таксопарков, перевозящих маломобильных пассажиров, помощь в трудоустройстве для слабослышащих водителей, совместные мероприятия с администрациями моногородов по распространению доступных перевозок для льготных категорий граждан.

Проект реализуется в рамках соглашения о долгосрочном партнерстве, которое было подписано между Фондом развития моногородов и компанией "Яндекс.Такси" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году.

"Яндекс.Такси" является одним из крупнейших сервисов онлайн-заказа такси. Он работает более чем в 120 крупных городах на территории стран СНГ, к нему подключены более 200 тыс. водителей.