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Погранполиция Молдавии не впустила в страну представителя Общественной палаты России

В пограничной полиции заявили, что Александр Малькевич не смог подтвердить цель визита в страну

КИШИНЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Молдавии отказали во въезде в страну главе комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александру Малькевичу. Об этом сообщила ТАСС в среду глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки.

"Эта персона не соответствовала требованиям для прохождения государственной границы. В ходе контроля он не смог подтвердить цель визита в Республику Молдова. Гражданин РФ был возвращен обратным рейсом Кишинев-Москва", - проинформировал представитель полиции.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ. В связи с этим Министерство иностранных дел РФ вручало ноту протеста послу Молдавии в Москве Андрею Негуце.

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