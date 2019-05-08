Погранполиция Молдавии не впустила в страну представителя Общественной палаты России

КИШИНЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Молдавии отказали во въезде в страну главе комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) России Александру Малькевичу. Об этом сообщила ТАСС в среду глава пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки.

"Эта персона не соответствовала требованиям для прохождения государственной границы. В ходе контроля он не смог подтвердить цель визита в Республику Молдова. Гражданин РФ был возвращен обратным рейсом Кишинев-Москва", - проинформировал представитель полиции.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, общественным деятелям и журналистам, среди которых были представители НТВ, РЕН ТВ, LifeNews и других СМИ. В связи с этим Министерство иностранных дел РФ вручало ноту протеста послу Молдавии в Москве Андрею Негуце.