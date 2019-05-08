"Бессмертный полк" пройдет в День Победы более чем в 60 городах Болгарии

СОФИЯ, 8 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" в честь 74-й годовщины окончания Великой Отечественной войны пройдет в День Победы более чем в 60 городах Болгарии. Об этом в среду на пресс-конференции в Софии рассказали представители национального организационного комитета празднования Дня Победы в Болгарии.

"Бессмертный полк" в Болгарии - это гражданская инициатива, стать ее участником может каждый. В этом году акция пройдет более чем в 60 городах страны, а самой массовой будет в Софии. Параллельно будут проходить акция "Георгиевская ленточка", песенные конкурсы, фестивали и другие мероприятия. Болгария признана одной из наиболее активных стран, где проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы", - сообщила председатель Координационного совета российских соотечественников в Болгарии Марина Дадикозян.

"Бессмертный полк" - это антивоенная акция, которая напоминает, что мир не должен забывать о тех трагедиях, которые фашизм принес человечеству. В заключительном этапе войны принимали участия подразделения болгарской армии, наши реальные потери составили 13 тыс. человек, которые умерли в борьбе за мирный и справедливый свет. Нельзя допустить повторения большой войны", - подчеркнул заместитель председателя организации "Русофилы" Владимир Чучуев.

"Эта акция посвящена исторической правде о войне, которую надо передавать из поколения в поколение. Поэтому все, а прежде всего - молодежь, должны, должны принять в ней участие. К большому сожалению, российских ветеранов Великой Отечественной войны будет немного. В настоящее время на территории Болгарии их проживает всего лишь 40 человек, большинству из них участвовать в мероприятии "Бессмертный полк" не позволит здоровье", - указал председатель Болгарского совета российских ветеранов ВОВ Игорь Завьялов.

Шествие "Бессмертного полка" начнется в Софии 9 мая от памятника Неизвестному солдату и завершится у величественного монумента Советской армии - освободительнице, где состоится церемония возложения венков и цветов с участием представителей посольства России в Болгарии и праздничный концерт.