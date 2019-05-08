Студенты из 75 регионов соберутся в Перми на финал "Российской студенческой весны"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Студенты из 75 субъектов РФ примут участие в финале всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 14 по 19 мая в Перми. Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Фестиваль проходит уже в 27-й раз. В этом году он стал одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей".

"Национальный финал 27-го всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет в Перми с 14 по 19 мая, объединит делегации из 75 субъектов России. Три тысячи участников представят около тысячи конкурсных работ, что почти на 20% больше, чем в 2018 году", - говорится в релизе.

Самыми многочисленными, по информации пресс-службы, станут студенческие делегации из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Пермского края и Республики Татарстан. Финалисты представят творческие работы по семи направлениям: музыкальному, танцевальному, театральному, в оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах. Оценивать выступления будут 40 экспертов - известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели.

"Российская студенческая весна" проходит в России с 1992 года. В разные годы национальные финалы проходили в Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Челябинске, Тюмени, Санкт-Петербурге, Кемерове, Казани, Перми, Волгограде, Тольятти, Владивостоке, Туле и Москве. Главным организатором является Российский союз молодежи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".