Свыше 600 детей-сирот в Подмосковье обрели семьи с начала года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Подмосковья с начала 2019 года устроили в семьи более 600 детей-сирот, всего в регионе насчитывается почти 4,1 тыс. приемных семей, сообщила в среду пресс-служба первого заместитель председателя правительства Московской области - министра образования Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2019 года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в приемные семьи 636 детей-сирот", - приводятся в сообщении слова министра.

По ее словам, всего в Подмосковье насчитывается почти 4,1 тыс. приемных семей, из них впервые в этом году взяли на воспитание детей 115 семей.

В Подмосковье также функционируют школы подготовки приемных семей, где психологи, социальные педагоги, медики и юристы могут ответить на все актуальные вопросы и оказать необходимую помощь.

В Московской области проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тыс. детей находится на воспитании в замещающих семьях, при этом 8,5 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.