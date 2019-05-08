Власти Липецкой области предлагают увеличить в школах число уроков на тему ВОВ

ЛИПЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области предлагают увеличить в школьной программе количество уроков истории, посвященный теме Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил врио главы администрации региона Игорь Артамонов по итогам встречи с ветеранами накануне Дня Победы.

"Необходимо готовить предложение по увеличению количества часов, наша задача - сделать так, чтобы молодое поколение помнило о героическом подвиге своего народа", - сказал Артамонов. Он отметил, что фронтовики в рамках встречи указали на недостаточное, по их мнению, количество времени, отведенное в школьной программе на изучение истории Великой Отечественной войны.

Артамонов отметил, что тема патриотического воспитания молодежи и сохранения памяти о войне стала одной из главных на встрече с ветеранами. Сам же врио губернатора рассказал, как отмечают День Победы в его семье и о родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Отцу Артамонова было 14 лет, когда началась война и он несколько раз сбегал на фронт, а потом назвал другую дату рождения, чтобы быть старше и пойти на войну. Воевали и трое его дядей. "В День Победы в семье мы всегда их вспоминаем, они были сержантами, рядовыми и все вернулись с фронта домой", - сказал он.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что на встречу были приглашены семеро ветеранов, защищавших Москву, форсировавших Днепр, оборонявших Сталинград и освобождавших блокадный Ленинград. "В завершении встречи и чаепития участникам встречи подарили сувениры - памятные коллажи и с изображением боевого пути каждого", - отметили в пресс-службе.