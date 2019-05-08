"Яндекс" покажет торжественные мероприятия в честь Дня Победы в онлайн-режиме

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Яндекс" проведет онлайн-трансляцию торжественных мероприятий в честь празднования Дня Победы 9 мая по всей стране, в том числе парад, шествие "Бессмертного полка" и праздничный салют. Об этом говорится в сообщении компании.

"День Победы на "Яндексе" стартует уже ночью 9 мая, когда начнутся парады на Дальнем Востоке. В течение дня зрители смогут переключаться между трансляциями из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Калининграда и других городов России. Трансляции из регионов будут также доступны в записи", - рассказали в компании.

Кроме этого, в "Яндекс.Эфире" заработает праздничный канал, где покажут "Летят журавли", "А зори здесь тихие?" и другие фильмы о войне.

Также зрители смогут увидеть в улучшенном качестве Парад Победы, который состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года, отмечают в "Яндексе". "Все торжественные мероприятия и фильмы можно будет смотреть с компьютеров и мобильных устройств: в праздничном блоке "Яндекс.Эфира" на сайте и в приложении "Яндекс". Трансляция парада на Красной площади предоставлена Первым каналом, а из остальных городов - ВГТРК. Все трансляции доступны на территории России", - говорится в сообщении.