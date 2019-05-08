Путин в поздравлении народу Украины к 9 Мая призвал противодействовать возрождению фашизма

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении ветеранам Великой Отечественной войны и народу Украины с Днем Победы призвал противодействовать попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашисткой идеологии. Текст поздравления опубликован в среду на сайте посольства России на Украине.

"Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! - обратился президент. - Сердечно поздравляю вас с Днем Победы - нашим общим великим праздником. В этот славный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших соотечественников, которые на фронте и в партизанских отрядах плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками, ценой огромных жертв и лишений защитили родную землю и весь мир от порабощения".

"Наш долг - отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и фашистской идеологии. Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе", - подчеркнул он.

Путин также пожелал ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и бодрости духа, а всем гражданам Украины - мира и благополучия.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, так как тот формально еще не вступил должность. "Избранный президент Украины пока не вступил в свою должность, главой государства является [Петр] Порошенко", - сказал Песков. "Вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял", - напомнил он. Как подчеркнул пресс-секретарь, глава российского государства "всегда говорил, что отношения между руководством стран ни коим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран".

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин также направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народу Грузии по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.