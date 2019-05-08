Всем школам Краснодарского края к 2020 году присвоят имена защитников Отечества

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Власти в Краснодарском крае к юбилейному году со Дня Победы присвоят всем школам в регионе имена героев-защитников Отечества, написал у себя на странице в Twitter губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В канун Дня Победы встретился с ветеранским активом и молодежью. К следующему, юбилейному году Победы абсолютно все школы края будут носить имена героев-защитников Отечества. Ветераны такую идею горячо поддерживают. pic.twitter.com/PotGFCd7w3

"К следующему, юбилейному году Победы абсолютно все школы края будут носить имена героев-защитников Отечества. Ветераны такую идею горячо поддерживают", - сообщил глава региона.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, работа по присвоению школам имен героев ведется в регионе с сентября 2018 года. По состоянию на начало 2019 года они уже присвоены 678 школам края, в 90% школ имеются классы, которым присвоены имена героев. "Недопустимо, чтобы учитель просто объявил о том, что классу присвоено имя того или иного героя войны. Дети должны стремиться получить право носить это звание. А значит, должны знать, какой поступок был совершен, за что отдана жизнь", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, захватчиками оказался оккупирован Юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморья. Краснодар был захвачен в середине августа 1942 года, советским войскам удалось отбить его в феврале 1943 года. Полностью Кубань была освобождена только осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага. С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.

В Краснодарском крае городами воинской славы являются Туапсе (звание присвоено в мае 2008 года) и Анапа (с мая 2011 года). С советских времен звание города-героя носит Новороссийск. В начале 2018 года жители города Горячий Ключ начали сбор подписей, чтобы признать его городом воинской славы. Кроме того, в марте 2019 года почетное звание городов воинской доблести было присвоено Темрюку и Крымску.