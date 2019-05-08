В Каире прошла акция "Бессмертный полк"

КАИР, 8 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Акция "Бессмертный полк" прошла в среду в Каире. На территории школы при посольстве РФ в Египте собрались ученики и их родители, дипломаты, сотрудники российских загранучреждений и журналисты.

Эта акция памяти проводится в Египте уже четвертый год. "Когда "Бессмертный полк" только начал набирать обороты, в Каире задумались, а почему у нас такого нет, - рассказала ТАСС супруга посла России в Каире Наталья Кирпиченко. - Тогда дети взяли себе на лето задание узнать историю своих предков, собирали о них информацию, искали фотографии". Со временем эта акция стала неотъемлемой традицией праздничных мероприятий ко Дню Победы. "Праздник получился просто замечательным, действительно, со слезами на глазах, - заметила она. - Дети очень волновались, когда рассказывали о своих прадедах".

"Для меня лично "Бессмертный полк" это - боль, память. Всегда щемит сердце, - поделилась с ТАСС директор школы Ольга Денисова. - У нас многие воевали, и в нашей семье это - святой день. 9 мая мы всегда собираемся у старших родственников, посещаем могилы и ездим по местам, где воевали деды".

В этом году в каирской школе появилась "Книга памяти", где в едином архиве объединены фотографии и жизненные истории прошедших войну родственников учеников, выпускников и учителей, а также российских дипломатов. После минуты молчания и концерта с песнями о войне все участники акции смогли отведать блюда полевой кухни - гречку с тушенкой и макароны по-флотски.

"Это - праздник, который никто никогда не отменит. Это - дань тем людям, кто потерпел горечь утраты и тем, благодаря которым мы живем. Пусть память об этом дне останется у нас и у наших детей навсегда", - сказала Ольга Денисова.

В память обо всех погибших в Великой Отечественной войне в небо взлетели десятки белых шаров.