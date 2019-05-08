Волонтеры и автоинспекторы раздали на Крымском мосту порядка 6 тыс. георгиевских ленточек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Водители и пассажиры, заезжающие на Крымский мост, получили порядка 6 тыс. георгиевских ленточек, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".
"В преддверии 9 мая на Крымском мосту раздали 1,9 тыс. м георгиевской ленты. Акция прошла на стационарных постах ДПС со стороны Керчи и Тамани. Волонтеры и автоинспекторы вручили почти 6 тыс. ленточек и рассказали, как правильно носить символ памяти о Великой Победе", - сказали в инфоцентре.
По словам волонтера из Саранска Екатерины Королевой, люди также просили ленты для своих друзей и родственников.
Многие делились с молодыми людьми своими личными историями, поскольку практически в каждой семье кто-то воевал, в том числе - в Керченском проливе, где погибло очень много советских солдат.
"Весь наш коллектив подержал волонтеров Крымского моста, равнодушных не было. Мой дед был разведчиком и дошел до Берлина, погиб 5 мая 1945 года. Мы никогда не забудем этот подвиг", - цитирует инфоцентр инспектора по пропаганде правил дорожного движения Госавтоинспекции Керчи Алексея Крихели.
Керченский и Таманский полуострова стали зоной интенсивных боев в годы Великой Отечественной войны.
В целях безопасности строительства Крымского моста в 2015 году территорию проведения будущих работ на площади 660 га обследовали саперы. На суше и в акватории было обнаружено и обезврежено 710 взрывоопасных предметов, включая 14 фугасных авиабомб времен Великой Отечественной войны.