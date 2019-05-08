Волонтеры и автоинспекторы раздали на Крымском мосту порядка 6 тыс. георгиевских ленточек

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Водители и пассажиры, заезжающие на Крымский мост, получили порядка 6 тыс. георгиевских ленточек, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост" .

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"В преддверии 9 мая на Крымском мосту раздали 1,9 тыс. м георгиевской ленты. Акция прошла на стационарных постах ДПС со стороны Керчи и Тамани. Волонтеры и автоинспекторы вручили почти 6 тыс. ленточек и рассказали, как правильно носить символ памяти о Великой Победе", - сказали в инфоцентре.

По словам волонтера из Саранска Екатерины Королевой, люди также просили ленты для своих друзей и родственников.

Многие делились с молодыми людьми своими личными историями, поскольку практически в каждой семье кто-то воевал, в том числе - в Керченском проливе, где погибло очень много советских солдат.