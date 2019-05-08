Беглов предложил создать фонд музея блокады для развития его филиалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил организовать фонд Музея обороны и блокады Ленинграда для сбора средств на развитие его экспозиции и создание филиалов в петербургских учреждениях, в российских регионах и в странах СНГ, которые принимали эвакуированных ленинградцев.

"Для того, чтобы жил музей и можно было обмениваться экспозициями, пополнять его новыми материалами и документами, нужны деньги. Я хочу посоветоваться с вами о том, чтобы создать фонд музея, где будут добровольные пожертвования, и через этот фонд финансировать такую деятельность и здесь, и в других городах, и в республиках", - сказал Беглов на торжественном приеме ветеранов Великой Отечественной войны в честь 74-й годовщины Победы.

Врио губернатора отметил, что Государственный музей обороны и блокады Ленинграда "является хранителем памяти блокадного Ленинграда, центром методики, экспозиции, идеологии всех выставок о блокаде". "Он организует работу огромного пространства и будет работать и с филиалами в городе, и со странами СНГ, и с регионами нашей страны, куда были эвакуированы жители Ленинграда", - добавил он.

Участники встречи поддержали предложение.

Сеть филиалов музея

Ранее Беглов предложил создавать музеи, посвященные обороне и блокаде Ленинграда, на петербургских предприятиях, в школах и учреждениях, работавших в годы войны, а также развивать выставки и музеи, посвященные блокаде Ленинграда, в странах СНГ, представители которых помогали защищать город во время Великой Отечественной войны, и в российских городах, куда эвакуировали ленинградцев. Объединяющим центром всех этих филиалов, по его мнению, должен стать Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Эту идею поддержали представители общественности и ветераны, а также парламентарии стран СНГ.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее жители города передавали из своих семейных архивов. Музей был закрыт в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты были переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, сейчас в его фондах более 50 тыс. экспонатов.

На создание новой расширенной экспозиции музея в зданиях Соляного городка распоряжением президента России Владимира Путина в 2019 году выделено 150 млн рублей. Открытие музея после ремонта запланировано на начало сентября, когда будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.