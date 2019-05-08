Президент Киргизии во второй раз примет участие в шествии "Бессмертный полк" в Бишкеке

БИШКЕК, 8 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в шествии "Бессмертный полк", которое состоится 9 мая в День Победы в столице республики. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в среду в пресс-службе главы киргизского государства.

"В этом году президент республики примет участие в марше "Бессмертный полк", который пройдет в столице страны", - заявили в пресс-службе. По словам ее сотрудников, в прошлом году Жээнбеков также пришел на "Бессмертный полк" как обычный гражданин. "Год назад президент во время "Бессмертного полка" нес портрет своего деда Жээнбека Пирназарова, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны", - напомнили в пресс-службе.

Как рассчитывают организаторы предстоящего шествия, в этом году в нем примут участие несколько десятков тысяч человек. "Мы надеемся, что на этот раз людей будет не меньше, чем в 2018 году, когда в акции приняли участие от 40 до 50 тыс. горожан и гостей столицы", - пояснили в городском Совете депутатов, который выступил одним из организаторов "Бессмертного полка" в Бишкеке.

Планируется, что участники марша соберутся утром 9 мая в расположенном на южной окраине столицы парке имени Героя Советского Союза Даира Асанова, откуда колонна пойдет в центр Бишкека на Площадь Победы. "В общей сложности, участникам в сопровождении оркестров предстоит преодолеть 6,6 км. На время движения людей будет перекрыта часть центральных улиц города", - предупредили в горсовете. Сопровождать колонну будут несколько машин Скорой помощи, спецмашин пожарных, а на обеспечение правопорядка во время акции власти столицы направили около 4 тыс. сотрудников милиции.

Впервые "Бессмертный полк" состоялся в Киргизии 2014 году. Тогда в нем приняли участие около тысячи человек. В 2016, несмотря на проливной дождь, количество участников составило почти 20 тыс. человек, в прошлом году - уже 40-50 тыс. жителей города. Шествие в память об погибших и участниках Великой Отечественной войны ежегодно проводится практически во всех крупных населенных пунктах Киргизии.

В 1941-1945 годах из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек. 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 годов. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего около 350 ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников Ленинграда.