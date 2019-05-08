Канцлер Австрии сожалеет об осквернении памятника советским солдатам в Вене

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. Австрийские коммунальные службы устранили во второй половине дня в среду последствия осквернения памятника советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене, постамент которого был облит красной краской. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил сожаление в связи с актом вандализма. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам Любинского, посольство заявило решительный протест австрийским властям и сделало акцент на том, что преступники не только осквернили память о подвиге многонационального советского народа, но и бросили прямо вызов правоохранительной системе Австрии, где на днях широко сообщалось о введении в действие камер видеонаблюдения на площади Шварценбергплац.

"На торжественном заседании в память об освобождении от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе в Ведомстве федерального канцлера свое сожаление мне также лично выразил канцлер Себастьян Курц и президент Национального совета (парламента) Австрии Вольфганг Соботка, - отметил посол. - По данным МВД, изучением видеоматериалов занимается земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом. По итогам будет инициировано полицейское расследование".

Как сообщал в среду корреспондент ТАСС, неизвестные вандалы в канун Дня Победы осквернили памятник советским солдатам-освободителям на площади Шварценбергплац в Вене. Постамент перед монументом был залит в среду красной краской. В полиции Австрии пообещали устранить краску с памятника и привести его в надлежащее состояние. Это уже второй акт вандализма в отношении монумента за две недели. Ранее 25 апреля вандалы заливали фасад памятника черной краской.

В начале апреля полиция австрийской столицы установила две камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности и предотвращения актов вандализма в отношении памятника. 26 апреля Министерство внутренних дел Австрии сообщило о том, что камеры наружного видеонаблюдения начали работать, отмечал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы неоднократно подвергался осквернению вандалами. Неизвестные всегда заливали его фасад краской. Посольство России каждый раз направляло в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.