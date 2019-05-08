В Даугавпилсе почтили память жертв Второй мировой войны

РИГА, 8 мая. /ТАСС/. Жители Даугавпилса, второго по величине городе Латвии, почтили в среду память жертв Второй мировой войны.

"Коллега, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш пригласил на 8 мая к себе в город - принять участие в памятных мероприятиях, - написал в среду в своем Facebook Нил Ушаков, отстраненный ранее от должности мэра Риги. - Трудно было отказать!"

Как сообщил портал Латвийского телевидения LSM, в Даугавпилсе 8 мая возложили цветы на восьми братских кладбищах, а также у мемориалов. В мероприятиях приняли участие представители городских властей и общественных организаций, дипломаты, школьники.

8 мая в Риге

Мероприятия памяти жертв Второй мировой войны прошли в среду в Риге. В 08:00 (совпадает с мск) в Домском соборе состоялось экуменическое богослужение, а в 10:30 - церемония возложения венков на Братском кладбище. В этих мероприятиях принял участие президент Латвии Раймондс Вейонис, сообщила его канцелярия.

В Саласпилсском мемориальном комплексе памяти жертв фашизма прошла минута молчания, среди участников которой был глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс, представители местных властей и общественных организаций.

Вечером в среду в Риге началось мероприятие памяти жертв Второй мировой войны, которое организовало общество "9мая.лв".

День Победы в Риге

В День Победы 9 мая в столице Латвии пройдет множество памятных мероприятий. В 10:00 утра пройдет торжественное возложение цветов к памятнику советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, в котором примут участие латвийские политики, представители общественных организаций, послы и представители иностранных государств.

По окончании церемонии начнется праздничный концерт, участие в котором примут 300 артистов из Латвии и других стран. Специальным гостем праздника станет белорусский вокально-инструментальный ансамбль "Песняры".

В 15:00 в Риге стартует акция "Бессмертный полк", а в 19:00 собравшиеся у памятника воинам-освободителям минутой молчания почтут память погибших в Великой Отечественной войне. Вечер завершится традиционным пятнадцатиминутным салютом.