ГБУ "Ритуал" восстановит модель самолета с могилы героя Великой Отечественной войны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московская городская организация ГБУ "Ритуал" восстановит пропавшую модель самолета с могилы летчика и героя Великой Отечественной войны, генерал-полковника Михаила Одинцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"ГБУ "Ритуал" своими силами восстановит пропавшую модель самолета с могилы летчика и героя Великой Отечественной войны, генерал-полковника Михаила Одинцова по первоначальным эскизам, согласованным ответственным за захоронение. В рамках расследования произошедшего администрация Троекуровского кладбища оказывает содействие правоохранительным органам", - отметили в ГБУ.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вандалы осквернили могилу участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, летчика Михаила Одинцова на Троекуровском кладбище в Москве. По данным собеседника агентства, неизвестные отломали бронзовую статуэтку в виде самолета Ил-2, которая была установлена на могиле, и унесли ее с собой. Вероятно, злоумышленники рассчитывали сдать ее в пункт приема металлов. Полиция начала доследственную проверку по факту случившегося.

По данным сайта организации, ГБУ "Ритуал" в рамках выполнения государственного задания осуществляет уход за могилами и надмогильными сооружениями на воинских захоронениях, захоронениях Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы и выполняет работы по очистке могил от мусора, листьев или снега, подсыпке песка на могилы в случаях просадки грунта, протирке полированных гранитных и мраморных поверхностей для удаления загрязнений и пятен, уходу за зелеными насаждениями, в том числе их укрытие в зимний период. Бюджетное учреждение является оператором всех общественных кладбищ Москвы.

Михаил Одинцов выполнял боевые задачи на штурмовике Ил-2, нанося удары по вражеским позициям. Он сбил 25 немецких самолетов: на Ил-2 за годы войны сделать подобное никто больше не смог. Одинцов скончался в 2011 году.

Это второй факт осквернения могилы участника Великой Отечественной войны за неделю. 4 мая вандалы повредили надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву на Кунцевском кладбище Москвы, отломав от него две бронзовые розы.