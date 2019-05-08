Пребывание в Москве чудотворной иконы Богородицы "Призри на смирение" продлили до июня

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Призри на смирение", которая в начале апреля была доставлена в Москву из Свято-Введенского монастыря Киева, пробудет в столице до 8 июня, сообщает в среду Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Ранее предполагалось, что святыня вернется на Украину после 12 мая.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пребывание в Москве чудотворного образа Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" продлено до 8 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Синодального отдела, до 12 мая икона будет находиться в строящемся храмовом комплексе в честь священномученика Ермогена в столичном районе Гольяново, с 12 по 25 мая - в Донском монастыре. Далее, с 25 мая по 1 июня - в храме Новомучеников и исповедников Российских в Строгине, а с 1 по 8 июня - в храме Всемилостивого Спаса в Митине.

Образ XIX века является списком с чудотворной иконы 1420 года. В 1995 году Священный Синод Украинской Православной церкви ввиду многочисленных чудес и исцелений, проистекающих от образа, постановил считать икону "Призри на смирение" чудотворной. Верующие приходят к образу с молитвами об исцелении от различных болезней: онкологии, гепатита, при потере зрения, об исцелении от бесплодия, о примирении враждующих, смирении, даровании любви и семейном благополучии, работе, об избрании жизненного пути, избавлении от наркомании и пьянства.