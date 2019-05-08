В посольстве РФ в Греции прошел торжественный прием по случаю Дня Победы

АФИНЫ, 8 мая. /ТАСС/. Торжественный прием в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) состоялся в среду в посольстве РФ в Греции. Помимо сотрудников диппредставительства, на нем присутствовали два ветерана ВОВ, проживающие в Греции, члены союзов соотечественников, представители греческих политических и общественных организаций, журналисты.

Посол России в Греции Андрей Маслов поздравил ветеранов войны Веру Ломакину и Константина Канаки и заявил, что для всех присутствующих без преувеличения большая радость и честь то, что и в этом году они почтили прием своим посещением. "Завтра по всей Греции пройдут торжественные памятные мероприятия, посвященные знаменательной дате. Мы очень признательны соотечественникам, которые организовывают эти мероприятия, и греческим властям, которые всячески их поддерживают и оказывают помощь", - подчеркнул Маслов.

"Эти памятные мероприятия, которые у нас традиционно проводятся в преддверии Дня Победы и в день самого праздника, очень важны для сохранения исторической памяти о подвиге нашего народа, - продолжил посол. - Во многих странах Европы мы, к сожалению, наблюдаем уже долгие годы попытки определенных сил к извращению исторической правды, пересмотру истории. К нашему большому удовлетворению, в Греции таких явлений нет, здесь с исторической правдой все обстоит очень хорошо".

В свою очередь атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько заявил, что эта великая, тяжелая победа досталась всему многонациональному советскому народу с большими потерями. "От 27 до 30 млн жителей потеряла наша великая страна. На фронте воевали все народы - русские, белорусы, украинцы, молдаване, казахи, узбеки, татары. Все воевали ради того, чтобы мы сегодня мирно жили. Будем стремиться к этому и будем достойны памяти всех погибших, памяти наших прадедов, дедов и отцов!" - подчеркнул генерал-майор.

Гостям российского посольства дарили на приеме георгиевские ленточки, символизирующие победу в Великой Отечественной войне. Ветеранам ВОВ были вручены букеты цветов и памятные подарки.

В этом году во многих городах Греции пройдет акция "Бессмертный полк", посвященная празднованию 74-летней годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. По данным Российского центра науки и культуры (РЦНК), она уже состоялась 5 мая в городе Александруполис, где участники марша с портретами своих родственников, воевавших на фронте, прошли от здания мэрии до Мемориала русским солдатам и офицерам у Кафедрального собора Святого Николая. В среду она пройдет в городе Катерини, а 9 мая - в городах Ханья (остров Крит), Салоники, Коринф, Лефкас (остров Лефкада), Керкира (остров Корфу), Митилини (остров Лесбос), Янина (северо-запад Греции). В Афинах колонна, которая соберется у русского храма Святой Троицы, пойдет маршем по проспекту Амалиас мимо здания греческого парламента и завершит свой путь на площади перед дворцовым комплексом Заппион, где состоится большой праздничный концерт "Песни Победы" и праздничный салют.