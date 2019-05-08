Счета за ЖКУ жильцам поврежденного взрывом дома в Магнитогорске начислили с апреля

ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Жильцы дома в Магнитогорске Челябинской области, где 31 декабря 2018 года после взрыва произошло обрушение подъезда, получили квитанции за коммунальные услуги по факту потребления с 1 апреля. Дополнительных сумм и пени в них не было, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Во вторник интернет-издание Снег.tv сообщило о том, что жители магнитогорской многоэтажки, серьезно пострадавшей во время взрыва газа, получили платежки за услуги ЖКХ с пенями за неоплаченные месяцы текущего года.

"В счетах указана сумма за коммунальные услуги с 1 апреля по факту потребления. За жилищные услуги выставлен счет также с 1 апреля - это за обслуживание и уборку лифтов, подъездов и придомовой территории. Никаких других дополнительных сумм в счетах и пени быть не может", - говорится в сообщении.

Заключением государственной экспертизы дом признан пригодным для проживания. В пресс-службе мэрии уточнили, что с 1 апреля собственники стали возвращаться в квартиры и через несколько недель получили на руки первые квитанции.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в случае поступления квитанций с необоснованными начислениями, в том числе пени, штрафов, за неоплату указанных услуг за предыдущие месяцы, жильцам необходимо обращаться в прокуратуру Правобережного района Магнитогорска.

Взрыв, предположительно, бытового газа привел к обрушению седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске 31 декабря прошлого года. Круглосуточная поисково-спасательная операция велась четыре дня. Из полуразрушенных квартир седьмого подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шесть человек, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов. В результате обрушения погибли 39 человек, среди них шесть детей.