В Хорватии открыли памятник советским летчикам, героически погибшим в самом конце войны

ГУНЯ /Хорватия/, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Памятник советским летчикам - младшему лейтенанту Владимиру Филиппову и ефрейтору Павлу Лисину, погибшим во время Второй мировой войны, открыт в среду в хорватском городке Гуня на юго-востоке страны. В торжественной церемонии приняли участие российские дипломаты, представители местных властей, общественных организаций, учащиеся средней школы.

Мемориал был создан на месте разрушившегося со временем памятника. Усилиями российского посольства на месте гибели советских пилотов была установлена мраморная композиция, изображающая хвост самолета, а рядом на мраморной доске перечислены награды погибших летчиков. Примечательно, что подвиг описан словами из сообщения ТАСС: "Филиппов и Лисин пожертвовали собой, отказавшись прыгнуть с парашютом, они старались дотянуть последние десятки метров до вражеских позиций, чтобы провести огненный таран и повторить таким образом подвиг Николая Гастелло".

Венки к мемориалу возложили советник-посланник посольства РФ Владимир Прохоров, заместитель военного атташе полковник Дмитрий Мокров, представители местных властей.

Признательность Хорватии

"Мы очень признательны и благодарны руководству общины Гуня и всем жителям города Гуня, которые поставили памятник двум погибшим советским летчикам. Мы думаем, что память о советских воинах, так же как и о воинах-антифашистах, должна быть вечно в сердцах как нынешних, так и будущих поколений. Мы признательны народу Хорватии, который помогает российскому посольству обновлять памятники, устанавливать места гибели советских воинов, и не только в Гуне, но и во многих местах Хорватии", - заявил советник-посланник.

По его словам, памятники и мемориалы советским воинам расположены в десяти городах Хорватии. Российские дипломаты регулярно посещают захоронения, следят за их состоянием, проводят ремонт с помощью хорватских общин.

Восстановление

Обнаружить и начать работы по восстановлению захоронения удалось благодаря самоотверженным усилиям первого секретаря посольства Российской Федерации в Хорватии Дмитрия Мальцева. Год назад дипломат приехал в этот отдаленный уголок Хорватии (290 км от Загреба) на стыке с Сербией и Боснией и Герцеговиной в надежде найти следы захоронения и начал расспрашивать местных жителей о русских летчиках, погибших здесь в самом конце войны. Оказалось, что в селе многие помнят подвиг советских летчиков и чтят его. Так была найдена могила-обелиск гвардии младшего лейтенанта, кавалера Ордена Красного Знамени и Ордена Отечественной войны I степени Филиппова Владимира Семеновича 1923 года рождения и гвардии ефрейтора Лисина Павла Петровича 1926 года рождения.

О последних минутах жизни русских героев корреспонденту ТАСС рассказала очевидец воздушного боя Ана Сабадош, которой на тот момент было 11 лет.

"Мы в нашем дворе построили самый большой в селе бункер и прятались там во время обстрела. В тот день мы слышали самолет, а когда вышли, то увидели его снова, он уже горел, летел очень низко. Вероятно, он старался дотянуть до немецких позиций, где стояли зенитки, но не смог и упал здесь", - рассказывает 83-летняя Ана.

"Был очень сильный взрыв, потом дым, когда мы прибежали к месту падения, то увидели, что самолет врезался в землю, Самолет горел много дней, постоянно взрывались бомбы, которые были на борту, потом еще очень долго дымился, вокруг была выжжена земля, на ней не росло ничего", - вспоминает женщина.

После того, как немцы были изгнаны с захваченных территорий, в село пришли партизаны. Через несколько лет на месте гибели советских летчиков решили установить обелиск. "Памятник в виде пирамиды на месте падения самолета поставили уже после освобождения, там очень долго была огромная воронка. Потом, через пять дней после того, как ушли немцы, пришли партизаны, а через некоторое время на месте гибели русских летчиков была установлена пирамида с пятиконечной звездой", - рассказала Ана Сабадош.

Вечная память

К сожалению, информации о летчиках 166 Гвардейского Штурмового авиационного Краснознаменного полка младшем лейтенанте Филиппове и ефрейторе Лисине немного.

Павел Петрович Лисин родился в 1926 году в городе Анжерка (ныне Анжеро-Судженск) Кемеровской области, был призван на фронт Анжерским военкоматом. После его гибели у него осталась мать - Лисина Матрена Васильевна, проживавшая по адресу г. Анжерка, ул. Каменка, 42.

Владимир Семенович Филиппов родился в 1923 году в деревне Смыки Куньинского района Калининской (ныне Тверской) области. Кадровый военный. Попал на фронт в июле 1944 года.

Вот что сообщает его первый наградной лист: "Тов. Филиппов, участвуя в боевых операциях полка на 1-м и 2-м Украинских фронтах в период прорыва сильно укрепленной полосы противника в направлении Зборов - Золочев, Яссы с 14.7 по 28.8 1944 года на самолете Ил-2 произвел 18 успешных боевых вылетов, в результате чего нанес противнику потери в живой силе и технике. 26.7.1944 года, нанося штурмовые и бомбардировочные удары по живой силе и технике противника, скопившейся у переправы Ходоров, летчик Филиппов, несмотря на сильное противодействие противника, проявляя отвагу, дважды атаковал автомашины с живой силой, боеприпасами и горючим, в результате чего уничтожил автомашины и образовал два очага пожара".

20 и 21 августа Филиппов вновь отличился, произведя 5 удачных боевых вылетов. 24 августа штурмовик Филиппова атаковали истребители противника, но он продолжил бомбить позиции врага, "производя умелые маневры одновременно с отражением атак истребителей". За 18 успешных боевых вылетов Филиппова наградили Орденом Красного Знамени (13.10.1944).

В марте 1945 Филиппов вновь представлен к награде за отличие в боях над пригородом Белграда Земуном, станцией Винковци, городами Мохово, Сотин, Товарник.

За успешные 26 вылетов Филиппова наградили Орденом Отечественной войны I степени. К сожалению, эта награда стала последней для героя. Однако благодаря рассказам жителей небольшого села в Хорватии, мы знаем, что в своем последнем бою экипаж советского Ил-2 проявил героизм, уводя горящую машину от домов мирных жителей.