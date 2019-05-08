Ветераны Липецкой области в честь Дня Победы дополнительно получат по 5 тыс. рублей

ЛИПЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие в Липецкой области, ко Дню Победы получат единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей, сообщил в среду врио главы администрации региона Игорь Артамонов.

"Средства выделены из резервного фонда администрации области, на выплаты могут рассчитывать все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны", - сказал Артамонов. Он уточнил, что деньги будут выплачены в течение мая вместе с пенсией.

Врио главы администрации региона отметил, что данные средства будут выделяться из областного бюджета помимо положенной федеральной выплаты.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что сейчас в регионе проживают 540 ветеранов и инвалидов ВОВ.