Власти Адыгеи направят 9 млн рублей на улучшение жилищных условий вдов участников войны

МАЙКОП, 8 мая. /ТАСС/. Восемь вдов участников Великой Отечественной войны смогут улучшить в 2019 году в Адыгее свои жилищные условия. На эти цели власти республики направят 9 млн рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"В 2019 году выделено 9 млн рублей федеральных средств на улучшение жилищных условий восьми вдов участников Великой Отечественной войны из 11 стоящих на учете", - сказал глава республики на торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

С 2008 года собственное жилье в республике получили 865 ветеранов Великой Отечественной войны, на эти цели было направлено 691 млн рублей. Сейчас в Адыгее нет участников и инвалидов войны, нуждающихся в жилье. Власти оказывают адресную помощь ветеранам по капитальному ремонту жилья, серьезное внимание уделяется лекарственному обеспечению и медицинскому обслуживанию ветеранов, в том числе и на дому, добавил Кумпилов.

Всего в регионе проживают порядка 300 ветеранов, из них 156 - фронтовики. На фронт в годы войны из Адыгеи было призвано 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.