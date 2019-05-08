Власти Севастополя передали 1 млн рублей матери погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Правительство Севастополя передало 1 млн рублей матери выпускника Черноморского высшего военно-морского училища Романа Власова, погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево 5 мая. Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора и правительства Севастополя.

"По поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова правительство Севастополя выделило из резервного фонда один миллион рублей матери погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево мичмана Романа Власова. Средства уже перечислены Наталье Власовой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, среди погибших в авиакатастрофе - выпускник Черноморского высшего военно-морского училища, который служил на Северном флоте. По данным пресс-службы правительства региона, он погиб вместе с супругой.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.