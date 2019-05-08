Петербургский архив собрал электронную выставку фотографий разрушенных войной памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) открыл электронную выставку фотографий военной поры, на которых запечатлены разрушенные памятники архитектуры и промышленные объекты 14 городов, включая ансамбли петербургских пригородов, сообщила пресс-служба Архивного комитета Санкт-Петербурга.

"На портале "Архивы Санкт-Петербурга" представлена новая электронная выставка архивных документов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) "Эхо войны. К 75-летию освобождения Ленинградской области". Документы и фотографии 1944-1945 годов рассказывают о последствиях войны и оккупации районов Ленинградской области и пригородов Ленинграда", - говорится в сообщении.

Для представления масштабов и характера разрушений рядом представлены предвоенные фотографии 1941 года и кадры 1944-1945 годов. В рамках проекта по каждому городу подготовлена справка о том, какие боевые действия происходили в нем и какие последствия для населения и для зданий они повлекли.

Так, про город Ломоносов (Ораниенбаум) сказано, что за годы войны там были разрушены и сожжены 504 из 557 жилых зданий, все больницы, школы и дошкольные учреждения, водонапорная башня, все промышленные предприятия, а также были повреждены исторические памятники - Большой Дворец, Китайский дворец и Катальная Горка. О состоянии этих памятников можно судить по фотографиям 1945 года.

В разделе, посвященном Павловску, в одном ракурсе сняты фотографии Греческого зала, Египетской передней, Картинной галереи Павловского дворца в 1941 и 1944 годах, но их содержание разительно отличается: на первых кадрах пышные интерьеры, на последних - руины. Такое же сравнение можно провести в разделе Петергофа, Гатчины. В подборке есть также фотографии Выборга, Тихвина, Луги, Кингисеппа и других городов Ленинградской области, пострадавших от попадания снарядов и пожаров.