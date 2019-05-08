Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен впервые организует трансляцию парада Победы на Красной площади и праздничного салюта 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"9 мая впервые пассажиры московского метро смогут увидеть прямую трансляцию парада Победы на Красной площади, а вечером - праздничный салют. Также онлайн-трансляцию будут вести для посетителей павильона Московских центральных диаметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прямая трансляция телеканала "Москва 24" будет идти с 05:00 до 15:00, салют покажут в 22:00. В течение дня покажут ролики о параде и акции "Бессмертный полк". В павильоне МЦД на площади Киевского вокзала трансляцию будут вести на четырех экранах в вагоне поезда "Иволга".

В столице 9 мая главными событиями станут парад Победы на Красной площади и шествие "Бессмертного полка". Праздничные салюты и фейерверки запустят с 34 городских площадок.