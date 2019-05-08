СМИ: власти Нарвы не разрешили традиционное народное шествие 9 мая

ТАЛЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Городское собрание Нарвы запретило народное шествие в рамках празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщила в среду газета "Северное побережье".

Согласно сообщению, Нарвская горуправа в рамках публичного мероприятия "День Победы" разрешила провести 9 мая митинг на Петровской площади, однако не дала разрешения на последующее народное шествие, которое ежегодно входит в программу народного празднования Дня Победы в Нарве.

Основанием для запрета стало заключение полиции, сообщает "Северное побережье". "Идаская префектура считает, что организатор не сумеет обеспечить на маршруте шествия достаточное количество квалифицированных регулировщиков движения, - указал оперативный руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Индрек Пюви, которого цитирует издание. - Речь идет о шествии, в котором пройдут сразу 1000-1500 человек. По маршруту они пройдут по крайней мере через десять важных перекрестков, для направления движения на которых организатор не обеспечил достаточно квалифицированных регулировщиков".

Организатор Дня Победы в Нарве, член городского собрания Лариса Оленина заявила газете "Северное побережье", что занимается решением этой проблемы и надеется, что шествие 9 мая все-таки состоится.

"Охранная фирма, которая нас охраняет, нашла дополнительных регулировщиков - и все, работа идет", - сказала она.