Руководители Словакии почтили память красноармейцев в Братиславе и Зволене

ПРАГА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр Петер Пеллегрини и члены его кабинета министров, депутаты национального парламента и общественность республики почтили в среду память советских воинов-освободителей, словацких участников антигитлеровского Сопротивления и жертв фашизма возложением венков к памятнику-мемориалу красноармейцев на холме Славин в центре Братиславы. Об этом сообщило Словацкое радио.

Словакия 8 мая отмечает государственный праздник - День Победы над фашизмом. В боях с вермахтом и частями СС в конце 1944 - начале 1945 годов за свободу словацкого народа погибли 63517 красноармейцев. Президент республики, кроме Братиславы, пришел поклониться их могилам на мемориальное кладбище в городе Зволен (Центральная Словакия), где вместе с советскими воинами похоронены солдаты королевской Румынии, присоединившейся в конце Второй мировой войны к странам Антигитлеровской коалиции.

В Словакии главная государственная церемония почтения памяти воинов-освободителей состоится в четверг на братиславском холме Славин. К памятнику-мемориалу красноармейцев вновь придут руководители республики, словацкая общественность, соотечественники и граждане других стран СНГ, а также сотрудники российских загранучреждений, аккредитованные в Словакии. На территории мемориала, где покоится прах почти семи тысяч советских солдат, состоится шествие "Бессмертного полка".

Монумент Славин

Останки погибших за освобождение Словакии советских воинов до сих пор находят в республике на полях бывших сражений. Прах героев с воинскими почестями хоронят на Славине. Монумент расположен на входящем в горную цепь Малых Карпат возвышающимся над центром словацкой столицы одноименном холме высотой 252 м. Он объявлен национальным памятником культуры. Мемориальный ансамбль занимает площадь 10 тыс. квадратных метров.

Венчает ансамбль пилон высотой 42 м с бронзовой фигурой советского воина-победителя с поднятым знаменем. Ее видно из многих районов Братиславы.