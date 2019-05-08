Малообеспеченные семьи Магаса получат льготные соцкарты

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Систему льготных социальных карт для малообеспеченных семей ввели в Магасе (Ингушетия). Обладатели карты будут получать скидки в городской столовой и продуктовом магазине, написал в своем аккаунте в Instagram мэр города Беслан Цечоев.

"Мы подготовили льготные социальные карты "Магас+" для льготной категории горожан и для малообеспеченных семей, прописанных в Магасе. Всего карты получат более 100 человек, при необходимости мы выпустим и новые - специальная комиссия мэрии будет выносить решение по таким семьям. Мы заключили договор, согласно которому магазин и столовая города будут предоставлять 20% скидку обладателю такой карты", - написал Цечоев.

По его словам, над созданием карты трудились специалисты мэрии города, также карта имеет свой дизайн.

"Карта имеет специальную защиту, "умный" чип и вклеенную карту. Специальный терминал будет считывать информацию и отправлять ее в центр управления умным городом. Также карта имеет оригинальный дизайн - на ней изображена въездная арка в Магас "Аланские ворота", - добавил мэр.

В 2018 году Минстрой России включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные смарт-разработки федеральной программы "Умный город". В декабре 2018 года мэр Магаса сообщал ТАСС, что первый и пока единственный центр управления "умным городом" начал работать в административном центре Ингушетии, в нем отслеживаются все процессы, происходящие в городе.