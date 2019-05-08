Более 3 тыс. школьников приняли участие в акции ко Дню Победы в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 8 мая. /ТАСС/. Более 3 тыс. школьников в среду на центральной площади Черкесска приняли участие в завершающем этапе патриотической акции "Мы - наследники Великой Победы!" в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"В Черкесске завершилась патриотическая акция, в рамках которой общеобразовательные школы столицы Карачаево-Черкесии в течение месяца принимали эстафету "Знамя Победы". В мероприятии приняли участие более 3 тыс. детей", - говорится в сообщении.

На протяжении месяца все школы Черкесска торжественно принимали Знамя Победы. Акция началась 9 апреля, когда ветеран Великой Отечественной войны из Черкесска Павел Ивашков вручил знамя ученикам гимназии № 19.

В празднике в среду принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Наш общий долг - <...> помнить и чтить память тех людей, благодаря которым вы можете спокойно учиться, строить планы на будущее, уверенно смотреть в завтрашний день и радоваться жизни", - сказал он.

На центральной площади выступили воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска. Затем был организован марш, в котором приняли участие школьники в военной форме. Они прошагали под песню "Служу России" в исполнении детского хора. 400 пар школьников станцевали вальс.

Праздник завершился выносом копии Знамени Победы размером 200 кв. м.