В Иркутской области МЧС призвало активных граждан бороться с природными пожарами

ТАСС, 8 мая. Начальник ГУ МЧС РФ по Иркутской области Валентин Нелюбов призвал граждан с активной гражданской позицией добровольно присоединиться к участникам борьбы с лесными пожарами. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Те граждане, которые хотят принять участие в ликвидации пожаров, которые хотят реализовать свою гражданскую позицию по ликвидации пожаров: пожалуйста, обращайтесь к нам - мы формируем [отряды] добровольцев, которых отправляем на те территории, где необходима помощь", - сказал Нелюбов.

На территории Иркутской области сложилась крайне сложная обстановка с лесными пожарами. В 40 км от областного центра действует пожар, который является источником задымления города. Общая площадь природных пожаров на территории региона составляет 18 тыс. га. Также сохраняется угроза перехода пожаров на населенные пункты Тихонова Падь и Бухун, откуда днем эвакуировали жителей.