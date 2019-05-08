Участники пробега "Дороги Победы - 2019" прибыли в Германию и посетили Торгау

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Представители международного мотоклуба "Ночные волки" и другие мотоциклисты из разных стран в среду прибыли на территорию Германии, посетив по пути следования в Берлин место встречи союзников на Эльбе в Торгау (Саксония). Именно эта встреча 25 апреля 1945 года стала одним из символов окончания Второй мировой войны.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте "Ночных волков", в пробеге участвуют не только представители России, но и Германии, Италии, Сербии, Словакии, Чехии, Эстонии и других европейских стран. Участники планируют встретить 9 мая в Берлине и почтить память советских воинов на мемориалах в Тиргартене и Трептов-парке.

В Торгау колонна побывала именно на том месте на берегу Эльбы, где состоялась историческая встреча советских и американских солдат.

Международный мотопробег "Дороги Победы" проходит в пятый раз. Байкеры намерены вновь повторить путь советских воинов до Берлина, проделанный в годы Великой Отечественной войны.