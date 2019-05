Праздничные гулянья в честь Дня Победы пройдут на 20 площадках в Москве

По традиции одним из основных мест празднования станет Парк Победы на Поклонной горе. Там состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (13:00-14:30), который станет кульминацией благотворительной программы XVIII Московского пасхального фестиваля. В 18:50 на этой площадке начнется гала-концерт, в котором примут участие звезды российской эстрады, в числе которых Дмитрий Харатьян, Тамара Гвердцители, Александр Олешко, Московский казачий хор и другие.

На площади перед храмом Христа Спасителя выступят солисты театра "Новая опера" и симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (12:30-14:00). Затем пройдет выступление участников международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни "Хрустальная звездочка" (15:00-17:00). Праздничные мероприятия у храма завершатся еще одним концертом, участниками которого станут симфонический оркестр Министерства обороны РФ, хор Сретенского монастыря.

На площадке у Белорусского вокзала в 19:00 откроется концерт "Песни победы", на котором "Хор Турецкого" и группа "Сопрано" исполнят военные песни. Песни военных лет прозвучат и в парке "Зарядье", мероприятие начнется в 20:00. Кроме того, на улице Арбат, Чистопрудном и Тверском бульварах будут представлены тематические фотовыставки, посвященные Великой Отечественной войне.

На 16 окружных площадках по всему городу, в числе которых Екатерининский, Измайловский парки, парки "Кусково", "Ходынское поле", музей-заповедник "Царицыно", аллея Героев Космоса, Центральная площадь в Зеленограде и другие места, с 10:00 до 11:00 пройдет трансляция военного парада на Красной площади. С 11:00 до 11:20 и с 12:40 до 13:00 будет проведена трансляция Парада Победы 1945 года. Также жителей ожидают выступления артистов и театральных коллективов, концерты.

Программа на ВДНХ

Масштабная праздничная программа ожидает 9 мая посетителей ВДНХ, в разных частях выставки пройдут 38 представлений от 17 творческих коллективов.

"Благодаря тематическим представлениям, мастер-классам, концертам и оригинальному оформлению территории выставки гости смогут совершить виртуальное путешествие длиною в 74 года и проследить, как менялась наша страна, ее традиции и люди с 1945 по 2019 годы. В этом им поможет центральный арт-объект празднования - "Календарь Победы". Масштабная инсталляция представляет собой увеличенные реальные листы отрывных календарей разных лет с датой 9 мая, начиная с 1945 года и до наших дней", - говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

На Малой сцене на площади Промышленности в течение всего дня будут звучать композиции военных лет и песни из советских фильмов о Победе. На площадке у фонтана "Дружба народов" можно будет научиться танцам 1940-х годов под популярные композиции послевоенного времени. На подиуме у фонтана "Каменный цветок" с 12:00 до 20:00 актеры московских театров прочтут стихи и фрагменты литературных произведений, посвященных Победе. Артисты в исторических костюмах предложат посетителям принять участие в играх послевоенного времени.

Кульминацией празднования 9 мая на ВДНХ станет концерт на главной сцене перед павильоном № 1 "Центральный", который начнется в 20:00. Артисты исполнят как русские классические произведения, так и музыку военных лет.

Военные музеи

По традиции в День Победы военные музеи будут открыты для свободного посещения. В частности, бесплатно попасть можно будет в Государственный музей обороны Москвы, музей Зеленограда, музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34", Государственный выставочный зал истории войны, музей-панораму "Бородинская битва" и другие.

"Московская весна A Cappella"

По данным оргкомитета фестиваля "Московская весна A Cappella", 9 мая на площадках мероприятия вокалисты, в том числе иностранные, исполнят песни, посвященные Великой Отечественной войне. В частности, на улице Рождественка москвичей и туристов с Днем Победы поздравят коллективы из Америки - The Alley Cats, Ball in the House, Blue Jupiter и Impromptu, на Арбате - The Apex Project из Сингапура и Maytree из Южной Кореи, а в "Музеоне" - индийский коллектив Voctronica и филиппинский Pinopela. Особую программу представят на Баррикадной улице академический хор "Модерато", хор московского медицинского университета Dr. Choir и другие.

В рамках фестиваля на Городецкой улице театр "Пололо" покажет постановки "7 писем до Победы" и "Записки с фронта", на Ореховом бульваре театр Сергея Котюха выступит с программами "Песни победы" и "Минуты памяти". Спектакли на всех площадках начнутся в 18:00 и 19:00.

Организаторы также подготовили для гостей тематические мастер-классы. Например, на площади Славы юные посетители будут расписывать пилотки и рамки для фотографий в стилистике акции "Бессмертный полк", украсят деревянные самолетики и соберут букеты из живых цветов и трав. В кулинарной школе "Буфет" на бульваре Дмитрия Донского желающие смогут испечь печенье в форме цифры 9 и сварить полевую кашу.

Праздничный салют

По данным на сайте мэра и правительства Москвы, праздничные салюты и фейерверки 9 мая прогремят на 34 площадках города. Самым зрелищным будет шоу на Поклонной горе.

Также посмотреть на салют можно будет на территории "Лужников", в парках "Кузьминки" и "Измайлово", в Лианозове, на территории аэродрома Тушино, на ВДНХ, в районах Обручевский, Ново-Переделкино, Митино, Южное Бутово, Левобережный, Москворечье-Сабурово, в Троицком округе и Зеленограде. Салют начнется в 22:00, его длительность составит около 10 минут.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов по сценарию, разработанному с помощью специальной автоматизированной системы. Будет использовано более 50 видов фейерверков. На Воробьевых горах и Поклонной горе салют будет производиться из пушек ЗИС-3 образца 1942 года.

Празднование в Подмосковье

В Московской области праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в 57 парках. Жители региона смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах. Будут организованы тематические концертные и интерактивные программы для детей и взрослых, выступления творческих коллективов.

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремит почти на 100 площадках.