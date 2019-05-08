В Салониках торжественно откроют перекрестный Год языка и литературы России и Греции

САЛОНИКИ, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Юрий Малинов/. Торжественная церемония открытия перекрестного Года языка и литературы России и Греции состоится в четверг вечером на международной книжной ярмарке в Салониках. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и координатор комитета по проведению перекрестного Года языка и литературы с греческой стороны бывший посол Греции в России Илиас Клис подпишут на церемонии меморандум о сотрудничестве в области культуры в присутствии министров двух стран, писателей, дипломатов и представителей общественности.

Договоренность о проведении перекрестного Года языка и литературы России и Греции была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Алексисом Ципрасом во время визита греческого премьера в Москву 7 декабря 2018 года.

Как заявил журналистам на брифинге заместитель министра иностранных дел Греции Маркос Боларис, перекрестный Год языка и литературы начнется в мае этого года и завершится в мае следующего года. "Мы считаем исключительно важным тот факт, что этот перекрестный Год Греции и России продлится в 2020 году, когда будет отмечаться 200-летие подготовки к греческой [национально-освободительной] революции [1821-1830 годов от Османской империи]", - сказал Боларис.

Замминистра подчеркнул, что национально-освободительную революцию поддержало огромное число филэллинов во всем мире, что получило яркое отражение в литературе. "Мы будем стремиться показать в рамках перекрестного Года тот отклик, который это событие получило в великой русской литературе, произведениях поэтов и прозаиков", - сказал дипломат.

Книжная ярмарка в Салониках

Россия будет специальным гостем на Международной книжной ярмарке, которая пройдет с 9 по 12 мая в Салониках. По сообщению пресс-службы Роспечати, на российском стенде будет представлено более 1 тыс. книг 60 российских издательств. В посольстве РФ в Афинах сообщили корреспонденту ТАСС, что в рамках российского участия на Международной книжной ярмарке состоится множество мероприятий, в том числе презентация Кубанского государственного университета, Московского государственного лингвистического университета, Московского государственного института международных отношений, а также 37-го Всемирного конгресса международного совета по детской книге (IBBY), который будет проходить в Москве в 2020 году. Группа компаний "Регион" представит новый амбициозный проект - фотоальбом "Россия. Полет через века" (составитель Сергей Ястржембский, автор идеи Юрий Коротков). Директор Издательского дома Высшей школы экономики Елена Иванова расскажет о новых проектах и вышедших книгах.

Состоится круглый стол "Российско-греческие гуманитарные связи" с участием Института мировой литературы им. А.М.Горького. Будет проведена презентация Московской международной книжной выставки-ярмарки. Российская государственная Детская библиотека и писатель Юрий Нечипоренко представят Всероссийский фестиваль детской литературы. Поэты Денис Безносов и Игорь Сид расскажут посетителям российского стенда о современной российской поэзии, а Юрий Нечипоренко представит свою книгу "Ярмарочный мальчик", вышедшую на греческом языке в издательстве "Кассерис".