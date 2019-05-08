Матвиенко: память о Победе служит укреплению международного сотрудничества

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Память о победе в Великой Отечественной войне служит изучению историко-культурного наследия народов и укреплению международного сотрудничества, что особенно значимо в современных условиях. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Память о Победе служит формированию патриотических качеств у молодежи, изучению историко-культурного наследия народов, укреплению международного сотрудничества. Это приобретает особую значимость в современных условиях, когда единение всех народов во имя сохранения мира и жизни на Земле становится необходимостью", - цитирует слова спикера пресс-служба Совета Федерации.

По словам Матвиенко, патриотизм и искренняя любовь к родине героев войны, а также "их немеркнущий военный и трудовой подвиг" всегда будут нравственным примером для современников.

"Сегодня мы склоняем головы перед памятью соотечественников, которые победили фашизм, подарили нам возможность жить в свободной стране. Сколько бы лет ни прошло с триумфального мая 1945 года, мы будем чтить наших дорогих ветеранов, восхищаться их мужеством и героизмом. Многонациональный народ России нерушим в своем духовном единстве и сплоченности, и это - наша лучшая благодарность старшим поколениям", - подчеркнула спикер.